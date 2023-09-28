Diyarbakır'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden takımları Diyarbekirspor ve Amedspor'un bu hafta oynayacakları maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Diyarbekirspor ve Amedspor'un hakemleri belli oldu

Diyarbakır'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden profesyonel takımlarından Diyarbekirspor ve Amedspor'un bu hafta pazar günü oynayacakları karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligin 6. haftasına girilirken Beyaz Grup'ta 11 puanla dördüncü sırada bulunan Diyarbekirspor pazar günü sahasında saat 15.00'de 7 puanla 9. sırada bulunan 1461 Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kenttin temsil eden diğer profesyonel talkımlardan Kırmızı Grup'ta 13 puanla lider durumda olan Amedspor ise ligde 4 puanla 15. sırada yer alan Uşakspor ile Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor - 1461 Trabzonspor Kayseri bölgesi B klasman hakemlerinden Özgür Reha Alıcı yönetecek. Alıcı'nın yardımcılıklarını Kayseri ve Ankara bölgesi B klasman hakemlerinden Serdar Osman Akarsu ve Halit Karacabay yapacak. Dördüncü hakem olarak da Mustafa Hakan Belder görev alacak.

Amedspor'un deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor maçında Şanlıurfa bölgesi B klasman hakemlerinden Yusuf Hakan Kendirciler görev yapacak. Kendirciler'in yardımcılıklarını Mardin ve Van bölgesi B klasman hakemlerinden Mehmet Siraç Akpınar ve Umut İncili yapacak. Dördüncü hakem olarak da Muhammed Mehmetcan söylemez görev alacak. - DİYARBAKIR