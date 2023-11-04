Diyarbakırlı Milli Sporcu Sena Kızılaslan Türkiye Karate Şampiyonası'nda birinci oldu

DİYARBAKIRlı Milli sporcu Sena Kızılaslan, Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Kızılaslan, 6 Kasım'da Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım seçme elemelerine katılmaya hak kazandı.

Balıkesir'de 1-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası müsabakasına 1900 sporcu katıldı. Yurdum Spor Kulübü ve Milli sporcu Sena Kızılaslan, katıldığı müsabakalarda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Karate Şampiyonu oldu. Kızılaslan şampiyonluğuyla 6 Kasım'da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım seçme elemelerine katılmaya hak kazandı. Milli sporcu Kızılaslan, almış olduğu bu Türkiye şampiyonluğu ile 6. Kez Türkiye Şampiyonluğu başarısına ulaştı. Kızılaslan'ın daha önceden de 2020 ve 2021'de Türkiye Karate Şampiyon olarak Diyarbakır Karate spor tarihinde iki kez üst üste Türkiye Karate Milli Takımı'na seçilerek Avrupa Karate Şampiyonası müsabakasında Türkiye Karate Milli Takımı temsil ederek 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak kentte bir ilke daha imza attı.

'EMEK VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

6'ncı kez Türkiye Karate Şampiyonluğunu kazanan ve 2 kez Balkan Karate Şampiyonu olan Sena Kızılaslan, bu başarıları elde etmesine destek olan ailesi ve kulübü Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü'ne teşekkür etti. Kızılaslan, "Başkanım Aydın Çetin'e, Türkiye eski Karate Milli Takım Teknik Direktörü Cengiz Çınar'a, Diyarbakır Bölge Karate Antrenörü ve Milli Takım Antrenörlerim Mehmet Yazar'a, Ahmet Yazar'a ve bana güvenen inanan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim" dedi.