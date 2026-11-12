Diyarbakır Silvan'da kız atletler son 5 yılda 5 kez Türkiye finallerine yükseldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kurslarına katılan kız çocukları, son 5 yılda 5 kez Türkiye finallerine yükselme başarısı gösterdi. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Fırat Demir yönetiminde orta ve uzun mesafe koşuları ile yürüyüş branşlarında çalışan sporcular, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Ulusal yarışmalarda Silvan ve Diyarbakır'ı temsil eden sporculardan Nergiz Can, 800 metre yarışında Türkiye 3'üncüsü, 1000 metrede Türkiye 7'ncisi oldu. Süreyya Tayfur ise 3000 metre yürüyüş branşında Türkiye 4'üncülüğü elde etti. Nergiz Can, Gül Can, Hira Kartal ve Elanur Gezici'den oluşan atletizm takımı da Türkiye yarı finalinde şampiyon olarak okullar arası Türkiye finallerine yükseldi.

HEDEFİM TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK

5 yıldır atletizmle ilgilendiğini belirten Nergiz Can, "Bu süre içerisinde katıldığım yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü ve yedinciliği gibi önemli dereceler elde ettim. Ancak benim asıl hedefim Türkiye birincisi olmak. Şu anda Silvan adına yarışmalara katılıyorum. En büyük hayalim milli takıma girerek ülkemi Avrupa'da ve dünyada temsil etmek. Bunun için azimle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

DAHA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

Antrenmanlarını Silvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün futbol sahasında sürdürdüklerini ifade eden Süreyya Tayfur ise, "Ben de 5 yıldır atletizm sporuyla ilgileniyorum. Katıldığım yarışmalarda Türkiye birinciliği, dördüncülüğü ve beşinciliği gibi derecelerim var. Hedefim milli takıma girerek Silvan'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Silvan Gençlik ve Spor Müdürlüğünün futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hocalarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak yeni yarışmalara hazırlanıyoruz. Daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

200 METRELİK KOŞU PİSTİ TALEBİ

İlçede 5 yıldır atletizm antrenörlüğü yaptığını belirten Fırat Demir, "Yaklaşık 5 yıldır Silvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çocuklarımızı atletizm yarışmalarına hazırlıyorum. Özellikle orta ve uzun mesafe koşularında sporcu yetiştiriyoruz. Bu süreçte Türkiye üçüncülüğü, dördüncülüğü ve önemli takım başarıları elde ettik. Sporcularımızla birlikte disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak ve geleceğin milli atletlerini Silvan'dan yetiştirmek. Çalışmalarımızı Silvan Kaymakamlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle sürdürüyoruz. Sporcularımızın beslenme, sağlık ve antrenman süreçlerini uzman ekiplerimizin desteğiyle kontrollü bir şekilde yürütüyoruz. Ancak antrenmanlarımızı futbol sahasında gerçekleştirdiğimiz için zaman zaman futbolcularla aynı alanı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu durum özellikle antrenman sırasında çarpışma ve yaralanma riski oluşturabiliyor. Sporcularımızın daha güvenli ve verimli koşullarda çalışabilmesi için 200 metrelik bir koşu pistine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Demir, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı