Diyarbakır DSİ Spor, çocuk futbolcuları Süper Lig takımlarına ücretsiz transfer ediyor

Diyarbakır'da hizmet veren DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, çocuk ve genç futbolcuları yetiştirip, Süper Lig takımlarının altyapısına ücretsiz olarak transfer ediyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımın altyapısında oynayan futbolcular, Diyarbakır'ı temsil ediyor.

Diyarbakır'da hizmet veren DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, kentteki çocuk ve genç futbolcuları yetiştirip, Süper Lig takımlarının altyapısına ücretsiz olarak transfer ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü DSİ Spor'da yetişen 6-21 yaş aralığındaki çocuklar, büyük takımların altyapısında oynamak için transfer ediliyor. Trabzon spor, Fenerbahçe, Alanya spor, Gençlerbirliği gibi birçok takımın altyapısında oynayan futbolcular, Diyarbakır'ı temsil ediyor.

DSİ Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Danış, yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Burası Diyarbakır'ın futbolcu fabrikası"

13 yıllık görevinde kimseden yetiştirme tazminatı almadığını ve ücretsiz bir şekilde yetişen futbolcuların transferlerinin yapıldığını dile getiren Danış, "13 yıldır Diyarbakır DSİ Spor'da yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim ücretsiz futbol okulu kurslarımız var. Diyarbakır'daki bütün çocuklarımıza kapımız açık. Bir de bizim 16 yaş kategorisinde 16 grup ekibimiz var. Bunlar lisanslı öğrencilerimiz. Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Süper Amatör Lig'de takımımız var. Bölgesel kulüplere futbolcu veriyoruz. Büyük takımların altyapılarına futbolcu veriyoruz. Burası Diyarbakır'ın fabrikasıdır. DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Başkanımız Mehmet Derviş Yıldız'ın destekleriyle, sosyal faaliyet alanında herkese ücretsiz kurs veriyoruz. Yetenekli olan çocukları da bir kulüp istediği zaman kendi elimizle götürüp teslim ediyoruz. DSİ Spor'dan giden, Amed spor'da ve Diyarbakır spor'da olan sporcularımız var. Hiç kimseden yetiştirme tazminatı almadan, profesyonel olmaları için önlerini açmış durumdayız" dedi.

Trabzon spor da 2 futbolcuları olduğunu hatırlatan Danış, "Biri U17'de diğeri ise U19'da oynuyor. Fenerbahçe U19'da oynayan futbolcumuz da var. Alanya spor U14'te oynayan futbolcumuz var. Şimdi 2 futbolcumuz Gençlerbirliği'nde elemelerdeler. Bir öğrencimiz ise Kuşadası'na gidecek, anlaşmış. Gençlerbirliği bizden bir çocuk daha istiyor, onu da denemelerine göndereceğiz. Bu ayın sonunda Fenerbahçe'nin scout ekipleri gelecek. Bizim gençlerimizi izleyecekler. Diyarbakır'ın yetenekli oyuncularını ben buraya çağıracağım. Bölgemizden ise Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari'deki gençleri de burada toplayacağım. Fenerbahçe scout ekipleri, bizim vasıtamızla onları da görmüş olacak" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın spor kalbinin DSİ Tesisleri'nde attığını söyleyen Ahmet Danış, "Eğitimlerimizde her yaş kendi kategorisinde oynuyor. Her gün hocaların gösterdiği antrenmanları uyguluyorlar. Hocaların programına göre çocukları eğitiyoruz ve gelişimlerine dikkat ediyoruz. Bizim burada 2002- 2017 arası çocuklarımız eğitim alıyor. Futbol okulları ile beraber 1500 futbolcu sayımız var. Diyarbakır'ın Spor Kalbi DSİ tesislerinde atıyor" diye konuştu.

Süphan Demircan: "Kulübümüz her türlü desteği veriyor"

Daha önce Amedspor'da kalecilik yaptığını söyleyen Süphan Demircan, futbol oynamayı ailesinden örnek aldığını ifade etti Kuşadası'na transfer olduğunu söyleyen Demircan, "Amedspor'dan DSİ Tesisleri'ne geldim. Buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat Kuşadası'na gideceğim. Benim babam da kaleciydi, 2 abim profesyonel olarak futbolcu. Hevesim onlardan geliyor. Buradan tamamen ücretsiz bir şekilde Kuşadası'na transfer oldum. Kulübümüz her türlü desteği bize veriyor" açıklamasında bulundu.

12 yaşındaki Hezdar Eser, haftanın 5 günü tesiste eğitim gördüklerini belirtti. Hedefinin Avrupa takımlarında oynamak olduğunu söyleyen Eser, "DSİ Spor'da oynuyorum. Haftanın 5 günü buraya geliyoruz. Cumartesi antrenman oluyor, pazar günü dinleniyoruz. Hedefim, ileride Avrupa'da top oynamak. İyi bir takımda futbol oynamak. Futbol hevesim, doğuştan yeteneğim vardı. Çalışarak daha iyi oldum ve futbola merak sardım. Tamamen burada ücretsiz bir eğitim görüyorum. Yaşıtlarım mahallerde oyunlar oynarken ben gelip hem antrenman yapıyorum hem de kendimi ileri seviyeye taşımaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR