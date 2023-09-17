Diyarbakır'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Diyarbakır'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı'nda toplanan ve bisikletlerini balonlarla süsleyen kadınlar adına açıklama yapan Pınar Akyıldız Çetin, turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirterek, bundan dolayı da gurur duyduklarını söyledi.

Çetin, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turun, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini ifade etti.

Şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı şehirler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla erişebildiği, faydalanabildiği alanlar olarak kullanıma sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Son yıllarda trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve trafikte bisiklet farkındalığının tüm toplumda oluşması için kamudan yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşların iş birliğini ve desteğini görmek istiyoruz."

Çetin, sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir gelecek için özellikle büyük şehirlerde şehir merkezlerindeki bazı caddelerin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılarak "otomobilsiz pazar" ilan edilmesini istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından etkinliğe katılan bisikletli kadınlar, trafik ekiplerinin gözetiminde merkez Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.