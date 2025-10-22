Haberler

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi'den Samsunspor Maçı Açıklamaları

Güncelleme:
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Samsunspor ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçının zor geçeceğini belirtti. Ukrayna'da yaşanan zorluklara dikkat çeken Shovkovskyi, Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta müsabakasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Dinamo Kiev'de Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Shovkovskyi, "Bu gece Ukrayna ve Kiev için zor geçti. 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Elektrik kesintisi ve birçok sorun yaşıyoruz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur. Birkaç oyuncumuz bizle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor. Samsunspor çok iyi bir oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum" dedi.

Samsunspor maçından beklentisi hakkındaki soruya cevap veren Shovkovskyi, şunları söyledi: "Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli görünüyor. Daha önce Galatasaray'la oynadık ve tüm takımlar çok agresif oynuyor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Umarım gecemiz güzel geçer. Ukrayna bizim."

Ayrıca aynı basın toplantısında yer alan Dinamo Kiev kalecisi Ruslan Neshcheret, takımlarının son haftalarda gösterdiği kötü performansla ilgili olarak, "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. O maçlarda genelde son dakikalarda goller yedik. O nedenle galip gelemedik" diye konuştu. - SAMSUN

