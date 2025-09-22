Dilovası Makina İhtisas OSB Futbol Turnuvası'nda Parsan Şampiyon

Türkiye'nin en büyük ve köklü organize sanayi bölgelerinden Dilovası Makina İhtisas OSB futbol turnuvasını, çekişmeli geçen final maçında Çağdaş Makina'yı 1-0 yenen Parsan kazandı.

Sanayi çalışanları arasında dayanışmayı, birlik ve beraberliği amaçlayan futbol turnuvasına 17 takım 4 grupta mücadele etti. A,B,C ve D grubundaki maçlar da 1. ve 2. sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkarak A-C ve B-D çapraz eşleşme ile tek maç eleme sistemine göre finale kadar aynı şekilde mücadele etti.

D grubunda mücadele eden 2 takım rakiplerini eleyerek finalde tekrar karşılaştı. Grup aşamasında Çağdaş Makina'yı yenilen Parsan, bu mücadeleden galip ayrılarak turnuvanın kazananı oldu.

Turnuvanın maçlarını Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan Kocaeli bölgesi hakemleri yönetti.

Centilmenlik ve sportmenlik içerisinde geçen, üst düzey rekabete sahne olan Dilovası Makina İhtisas OSB futbol turnuvasının geleneksel hale getirilerek sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü sanayi çalışanları arasında da yayılması planlanıyor. - KOCAELİ