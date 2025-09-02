Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki defans oyuncusu Diego Carlos ile yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos'un Como'ya kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Kulüpten yapılan açıklamanın son cümlesi dikkat çekti. Yapılan paylaşımda 'Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." yazılması gözlerden kaçmadı. Taraftarlar, Sarı-lacivertli kulübün sürekli sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos'a gönderme yaptığını dile getirdi.

VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Öte yandan Diego Carlos'tan Fenerbahçe resmi hesabına cevap gecikmedi. Brezilyalı futbolcu yaptığı yorumda 'Sakatlıklardan dolu başarılı bir sezon diliyoruz' sözünü tekrarladı ve kulübe teşekkür ederek, 'Tanrı bu sezon sizi korusun.' dedi. Carlos ayrıca yorumuna çok sayıda gülücük emojisi de ekledi. O paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.