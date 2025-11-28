Haberler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇINI İZLEDİ

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

2-PAPA 14. LEO İSTANBUL'A GELDİ

İbrahim YILDIZ - Tuğçe Sezer ODABAŞI- Baran AKKAYA- Harun ŞAHBAZOĞLU- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - VATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu Ankara'dan İstanbul'a taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı. Papa 14'üncü Leo gün içinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bırakıp anı defterini imzaladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Papa, Türkiye–Vatikan ilişkileri ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 19.15 'de Atatürk Havalimanı'na indi. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Havalimanından yoğun güvenlik önlemleriyle ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
