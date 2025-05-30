Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı
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Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı
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RAMS Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da Victor Osimhen, Ousseynou Ba'ya devre arası düdüğünün ardından 'gel' diyerek Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı.

Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk yarının sonunda Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba arasında tansiyon yükseldi.

OSIMHEN BA'YI SOYUNMA ODASI KORİDORUNA ÇAĞIRDI

İlk dakikalardan devre arası düdüğüne dek Osimhen ve Ba ikilisi arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru iki oyuncu birbirleriyle tartıştı. Devre arası düdüğünün ardından Osimhen, koşarak Ba'nın yanına gitti ve Ba'ya 3-4 kez 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti. Başakşehirli futbolcular Osimhen'in bu hareketine sinirlenirken Muslera, sahadaki oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

İşte Osimhen ve Ba arasında yaşanan o anlar;

Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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