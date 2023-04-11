Devlerin kabusu oldu! Fırtınanın yıldızına Beşiktaş maçında büyük görev

16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da Maxi Gomez dikkat çekiyor. Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında gol atan 26 yaşındaki başarılı futbolcunun, siyah-beyazlıları bu maçta da boş geçmemesi bekleniyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Maxi Gomez, oynadığı büyük maçları boş geçmiyor. 26 yaşındaki başarılı futbolcu dev takımlara attığı gollerle adından söz ettiriyor.

BÜYÜK MAÇLARDA ZİRVEDE

Sezon başında bordo-mavili kulübe transfer olan Uruguaylı golcü, gol sayısı bakımından arzu edilen katkıyı sağlayamadıysa da büyük maçlarda takımının en skorer ismi oldu.

DEVLERİ BOŞ GEÇMİYOR

26 yaşındaki başarılı golcü 5 golün 3'ünü Beşiktaş (2-2), Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray (1-2) ile oynanan karşılaşmalarda kaydetti. Uruguaylı oyuncu, 1 gol Bitexen Giresunspor (3-0), 1 gol de Yukatel Kayserispor (3-4) filelerine göndermeyi başardı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

DAHA ÖNCE ATTI

Trabzonspor'a geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş maçında takımının bir golüne imza attı. Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo-mavililerle bu sezon toplamda 31 maçta forma giyen 26 yaşındaki Maxi, söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken 6 da asist katkısı sağladı.