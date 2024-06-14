Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonu da tahmin etti

Sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin etmişti. Şimdi de EURO 2024'ün şampiyonunu tahmin etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.

FURRY'YE GÖRE ŞAMPİYON İSPANYA

Steph Furry, şimdi de EURO 2024 için tahminlerde bulundu. Köpek, İspanya'nın turnuvayı kazanacağını öngörüyor. Köpeğin tahminine göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.