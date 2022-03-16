Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde göremeyecek.İlk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

LODI YIKTI

Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, 41. dakikada Lodi'nin attığı golle zafere uzandı. İspanyol ekibi golden sonra Manchester United'ı adeta hareket ettirmedi.

KUPASIZ KAPATTI

Manchester United, üst üste 5. sezonu da kupasız kapattı. Ronaldo, 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo kötü sonuca rağmen Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Portekizli star, 15909 dakikayla Iker Casillas'ı geride bırakara Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.