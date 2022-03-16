Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı
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Lionel Messi'den sonra Cristiano Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremedi. Atletico Madrid'e kendi evinde 1-0 kaybeden Manchester United, Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde göremeyecek.İlk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.
Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, 41. dakikada Lodi'nin attığı golle zafere uzandı. İspanyol ekibi golden sonra Manchester United'ı adeta hareket ettirmedi.
Manchester United, üst üste 5. sezonu da kupasız kapattı. Ronaldo, 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamladı.
Cristiano Ronaldo kötü sonuca rağmen Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Portekizli star, 15909 dakikayla Iker Casillas'ı geride bırakara Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.