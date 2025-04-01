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Develigücü, Ceyhan 1967 Spor ile Kritik Maça Hazırlanıyor

Develigücü, Ceyhan 1967 Spor ile Kritik Maça Hazırlanıyor
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Türkiye 3. Ligi'ne yükselme hedefinde olan Develigücü, deplasmanda Ceyhan 1967 Spor ile karşılaşacak. Takım, antrenör Turgut Altınkapı yönetiminde hazırlıklara başladı.

Türkiye 3. Ligi'ne yükselme hesapları yapan Develigücü, bu hafta deplasmanda Ceyhan 1967 spor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Develigücü, deplasmanda oynayacağı Ceyhan 1967 spor maçı hazırlıklarına başladı. Ligin 26.hafta maçını galibiyetle noktalandırmak isteyen Develigücü, antrenör Turgut Altınkapı nezaretinde başladı. 49 puanla 4.sırada bulunan Kırmızı Siyahlılar, grupta ilk 3 takım arasında yeralmak istiyor.

Ceyhan 1967 spor ile Develigücü arasındaki müsabaka 6 Nisan Pazar günü oynanacak. Bu maçın başlama saati 15: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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