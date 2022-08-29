Dev maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor'un genç kalecisinin yanına koştu

Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan maçta Uğurcan Çakır'ın sakatlığı dolayısıyla eldivenleri giyen genç kaleci Muhammet Taha Tepe, performansıyla alkış topladı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı futbolcular da Muhammet Taha'yı tebrik etmek için yanına gitti. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.