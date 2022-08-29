Dev maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor'un genç kalecisinin yanına koştu
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Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan maçta Uğurcan Çakır'ın sakatlığı dolayısıyla eldivenleri giyen genç kaleci Muhammet Taha Tepe, performansıyla alkış topladı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı futbolcular da Muhammet Taha'yı tebrik etmek için yanına gitti. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe, performansıyla maçın parlayan isimlerinden oldu.
MERTENS'E GOL ŞANSI VERMEDİ
Muhammet Taha Tepe, Galatasaray maçında kalesinde gol görmezken, Galatasaray'ın Mertens ile yakaladığı net gol fırsatın da topu çıkarmayı başardı. 21 yaşındaki kaleci performansıyla övgü topladı. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte, Galatasaraylı futbolcular da yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti.