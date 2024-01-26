Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
Süper Lig'in 2 haftalık programı açıklandı. Buna göre 24. haftada Beşiktaş ile Trabzonspor, 4 Şubat Pazar günü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftaların programını açıkladı. 24. haftada oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor maçının tarihi de belli oldu.
DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ
TFF'nin açıkladığı programa göre Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 4 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programları şöyle: