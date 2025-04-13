Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili söylentiler sezon sonu yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma şansı bulmakta zorlanan Arda için son transfer iddiası ise İngiltere'den geldi.

ARSENAL İSTİYOR

Mail on Sunday'in haberine göre; Arsenal, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde, Real'de aldığı süreden memnun olmayan Arda'nın takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Genç futbolcu, bu sezon 33 müsabakada 1170 dakika oynadı ve maç başına 35 dakika sahada kalabildi.

40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Topçular'ın Arda Güler transferindeki rekabette öne geçmek için çok hızlı bir şekilde teklif yapmayı planladığı ve Real Madrid'e 40 milyon euro önereceği belirtildi. Haber detayında, LaLiga kulübünün bu meblağı yeterli bulmayacağı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği de ifade edildi.

LİVERPOOL VE INTER DE TAKİP EDİYOR

20 yaşındaki yıldızın en ciddi talibi Arsenal olsa da Arda'yı başka bir İngiliz devi Liverpool ve İtalyan ekibi Inter'in de yakında takip ettiği kaydedildi.

ALAVES MAÇINDA İLK 11'DE

Arda Güler, İspanya LaLiga'nın 31. haftasında deplasmanda oynanan Alaves karşılaşmasına ilk 11'de başladı. La Liga'da son 13 maçta 1 kez ilk 11'e girebilen Arda, iki hafta önce oynanan Leganes maçının ardından yeninde başlangıç kadrosuna adını yazdırdı. Ancelotti, Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak müsabakada Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncularını ise yedek bıraktı. İtalyan teknik adamın, hafta içi Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını düşünerek iki yıldızını dinledirdiği düşünülüyor.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Alaves karşılaşması öncesinde bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maça çıktı ve 1.170 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.