Dev derbiye scout akını var: Fenerbahçe'nin 3 yıldızına göz dikti

Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Dev karşılaşmada gözler sarı-lacivertlilerin 3 yıldızında olacak.

3 YILDIZA AVRUPA'DAN TAKİP

Fenerbahçe'nin yıldızları Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü Beşiktaş derbisinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak.

İZLEYECEK TAKIMLAR

Fransa Ligue 1'den 2 takımın scoutları, sarı-lacivertlilerin son dönemde parlayan yıldızı Oğuz'u tribünden izleyecek. Szymanski için İtalyan ekibi Fiorentina, İsmail Yüksek için de Alman temsilcisi Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'nin oynadığı son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti. Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.