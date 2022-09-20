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Derincespor sezona hazırlanıyor

Spor Haberleri

Derincespor sezona hazırlanıyor

14 branşta binlerce sporcuyu bünyesinde barındıran Derincespor Kulübü'nün basketbol takım antrenmanları sürüyor.

14 branşta binlerce sporcuyu bünyesinde barındıran Derincespor Kulübü'nün basketbol takım antrenmanları sürüyor. Son antrenmana Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katılarak, sporculara başarılar diledi.

Bir yıllık süreç içerisinde 11 bin 103 kişiyi sporla buluşturan Derincespor; basketbol, voleybol, tenis, tekvando, kick boks, boks, cimnastik, wushu, yelken, kadın futbolu, step aerobik, pİlates ve zumba branşlarında faaliyetlerine devam ediyor. Amatör branşlarda ses getiren çalışmalara imza atan Derincespor Kulübü'nde yeni dönem öncesi başlayacak basketbol ligleri için ise hazırlıklar sürüyor.

Bu yıl Kocaeli yerel liglerinde mücadele verecek olan Derincespor Kulübü basketbolcuları deneyimli antrenör Tezer Tuğcu nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam eden U12 basketbol takımının antrenmanının ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Antrenör Tuğcu'dan yeni sezon çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Aygün, tüm sporculara başarılı bir sezon temennisinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Derincespor Zeki Aygün basketbol voleybol Spor Haberler

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