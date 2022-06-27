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Derincespor'da kadın futbol takımı çalışmalarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Derincespor'da kadın futbol takımı çalışmalarına başladı

Bir yıl içerisinde 10 bin 614 kişiye spor yapma imkanı sunan Derincespor Kulübü'nde kadın futbol takımı çalışmalara başladı.

Bir yıl içerisinde 10 bin 614 kişiye spor yapma imkanı sunan Derincespor Kulübü'nde kadın futbol takımı çalışmalara başladı.

Derincespor; basketbol, voleybol, tenis, tekvando, kick boks, boks, jimnastik, wushu, yelken, step aerobik, plates ve zumba branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Derincespor'da kadın futbol kategorisinde de çalışmalar hafta sonu itibariyle başladı. Kadın futbol takımının antrenmanları, antrenör Havva Koç yönetiminde Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Kadın futbol takımına katılmak isteyenler için ise kayıt süreci devam ediyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Derincespor basketbol voleybol Futbol Spor Haberler

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