Derbinin önüne geçen an! Valerien Ismael yedek kulübesinde yaptığıyla hayrete düşürdü

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Weghorts'un son dakikalarda kaçırdığı gol sonrası verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu. Kendisini yere atan deneyimli hocanın o anlarına büyük ilgi çekti.

Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, mücadelenin son dakikalarında yaptığıyla maça damga vurdu.

WEGHORST MUTLAK GOLÜ POZİSYONUNU DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe kalesinde baskısını artıran Beşiktaş, Weghorst ile mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hollandalı yıldızın kaçırdığı gol ile belki de galibiyetten olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yedek kulübesinde ilginç bir tepki verdi.

VALERIEN ISMAEL KENDİSİNİ YERE ATTI

Karşılaşma boyunca kenarda oldukça heyecanlı olduğu görülen Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı gol sonrası adeta yıkıldı. Deneyimli hoca pozisyonun gol ile sonuçlanmamasının ardından kendisini yerlere atarak büyük üzüntü yaşadı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports