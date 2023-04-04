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Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Spor Haberleri

4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinden 48 saat sonra takımla ilgili ilk paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin gönderisinde ön planda Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus yer aldı. İki isme de tepki olan taraftarlar paylaşımın altına sert yorumlar yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların üzüntüsü geçmek bilmiyor. Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un yaptığı görüşmeden şimdilik 'devam' kararı çıktı.

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

ANTRENMANA GEÇTİLER

Kulüp binasında 3 saate yakın görüşme yapan ikili, antrenmanda da istişareye devam etti. Yönetici Selahattin Baki de bu görüşmede yer aldı.

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

İLK PAYLAŞIM

Fenerbahçe, derbiden 48 saat sonra takımla ilgili ilk paylaşımını Ali Koç ve Jorge Jesus'la yaptı. Tepkilerin odağındaki iki ismin ön planda yer alması taraftarları çıldırttı. Birbirinden sert yorumlar geldi.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jorge Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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