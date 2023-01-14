Derbide geriden geldiler! Manchester United, City'i 2 golle geçti Spor Haberleri Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen kazanmasını bilen ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes ve Rashford getirdi. Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi Kırmızı Şeytanlar, 2-1 kazandı. RASHFORD SON SÖZÜ SÖYLEDİ Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ilk gol konuk ekipten geldi. Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren Jack Grealish, 60. dakikada de Bruyne'nin ortasında kafayı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 78. dakikasında Casemiro'nun derinlemesine pasında Bruno Fernandes ceza yayı üzerinden tek vuruşla beraberlik golünü attı. Gol sonrası oyunu eline alan Erik ten Haag'ın öğrencilerinde bu kez sahneye Rashford çıktı. İngiliz futbolcu, 82. dakikada Ferreyra'nın pasında altıpas üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelede geri kalanında başka gol olmazken, Manchester United derbiden 2-1 galip ayrıldı. UNITED SERİYE BAĞLADI Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 38'e yükseltirken, Manchester City 39 puanda kaldı. Öte yandan Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, karşılaşmayı tribünden takip etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Old Trafford Stadyumu Manchester United Manchester Spor Haberler

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