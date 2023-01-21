Süper Lig'de gollü derbi! Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan kapışması nefes kesti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ PAŞA AÇTI

Kasımpaşa 16. dakikada Yasin Özcan ile öne geçti. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 büyük ligde gol atan en genç futbolcu oldu. Başakşehir, 48'de Aleksic ile eşitliği buldu.

ÜST ÜSTE GOLLER

Başakşehir, 90+8'de penaltı kazandı. Penaltıyı Deniz Türüç gole çevirdi. Kasımpaşa'da Ben Ouanes uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Deplasman ekibi 90+11'de Patryk Szysz ile bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazandı.