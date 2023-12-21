Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı
Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
"HERKES BİZE KARŞI"
Brezilyalı yıldız, maçın ardından "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
DERBİDE YOK
Kayserispor maçının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.