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Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı

21 Aralık 2023 00:04 Güncelleme: 00:07 Abone Ol

Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.