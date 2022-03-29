Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarı havaları uçuran karar! Biletler 1 liradan satışa çıktı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı. 3 Nisan'da Trabzonspor'la karşılaşacak Siyah-Beyazlılar, taraftarda heyecanı yükseltmek için Vodafone Park'ta antrenman yapma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi antrenman biletlerinin 1 lira olduğunu açıkladı.

"TARAFTARIMIZA AÇIK"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenman biletleri, bugün 1 TL bedelle satışa sunulacak" ifadeleri yer aldı.