Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarı havaları uçuran karar! Biletler 1 liradan satışa çıktı - Haberler

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Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarı havaları uçuran karar! Biletler 1 liradan satışa çıktı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonspor'la kritik maça çıkacak Beşiktaş, taraftarda heyecanı yükseltmek için sürpriz bir karar aldı. Antrenmanı Vodafone Park'ta düzenleyecek Beşiktaş, biletleri 1 liradan satışa çıkardı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı. 3 Nisan'da Trabzonspor'la karşılaşacak Siyah-Beyazlılar, taraftarda heyecanı yükseltmek için Vodafone Park'ta antrenman yapma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi antrenman biletlerinin 1 lira olduğunu açıkladı.

Derbi öncesi taraftarı havaları uçuran karar! Beşiktaş, biletleri 1 liradan satışa çıkardı

"TARAFTARIMIZA AÇIK"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenman biletleri, bugün 1 TL bedelle satışa sunulacak" ifadeleri yer aldı.

Derbi öncesi taraftarı havaları uçuran karar! Beşiktaş, biletleri 1 liradan satışa çıkardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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