DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 11 madalya kazandı

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda toplam 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüp sporcularından Emrah Yaşar, 91 kilogram full contact dalında, Yakut Yılmaz 63 kilogram kick light dalında, Soner Dilmaç ise 81 kilogram low kick ve 81 kilogram K-1 dallarında, altın madalyanın sahibi oldu.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcuları, gösterdikleri üstün performans ile turnuvadan toplam 11 madalya ile döndü. Turnuvada Emrah Yaşar, full contact 91 kilogramda altın madalya kazanarak zirveye oturdu. Soner Dilmaç, 81 kilogramda hem low kick hem de K-1 branşlarında birinci olarak çifte şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Yakut Yılmaz, kick light 63 kilogramda altın madalya ile dikkat çekti. Gümüş madalyalar ise 54 kilogramda mücadele eden Bedirhan Ersayar ve 57 kilogramda müsabakalara çıkan Maşuk Burgu tarafından full contact branşında geldi. K-1 rules dalında ise 57 kilogramda Sidar Yakut gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyalar da; 67 kilogramda low kick branşında Mehmet Eriş ve 54 kilogramda K-1 branşında İbrahim Halil Cedi tarafından kazanıldı. Ayrıca, point fighting branşında Yusuf Mahmut Usta ve Haktan Doğru, bronz madalya ile dikkat çekti. Kulüp, turnuvada toplamda 11 madalya kazandı.

Turkish Open WAKO Dünya Kupası'ndaki başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Sportif Direktörü Mehmet İpek, "Sporcularımızın elde ettiği başarılar, sadece fiziksel yeteneklerinin değil, aynı zamanda kararlılık ve disiplinlerinin de bir göstergesi. Disiplin başarıyı getiriyor. Başarı ise sporcularımız için motivasyon, bizler için gurur sağlıyor. Bu vesileyle sporcularımızı, ailelerini ve hocalarını bir kez daha kutluyorum." dedi. - DİYARBAKIR