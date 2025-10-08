Haberler

DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u Farklı Yenerek Üçüncü Haftayı Galip Kapadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig üçüncü hafta erteleme maçında DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u 37-24 mağlup etti. İlk yarısını 18-10 önde tamamlayan DEPSAŞ, ikinci devrede farkı artırarak sahadan galip ayrıldı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig üçüncü hafta erteleme maçında DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u 37-24 yendi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi DEPSAŞ Enerji As, 18-10 önde tamamladı.

İkinci devre farkı çift haneye çıkaran başkent ekibi, sahadan 37-24 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.