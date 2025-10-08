DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u Farklı Yenerek Üçüncü Haftayı Galip Kapadı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig üçüncü hafta erteleme maçında DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u 37-24 mağlup etti. İlk yarısını 18-10 önde tamamlayan DEPSAŞ, ikinci devrede farkı artırarak sahadan galip ayrıldı.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi DEPSAŞ Enerji As, 18-10 önde tamamladı.
İkinci devre farkı çift haneye çıkaran başkent ekibi, sahadan 37-24 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor