DEPSAŞ Enerji As Hentbol Takımı Avrupa Kupası'na Veda Etti

DEPSAŞ Enerji As Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 30-28 yendi.

Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonunun Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç karşılıklı gollerle başlarken, DEPSAŞ Enerji As maçın 15. dakikasında 9-4 üstünlük sağladı. Daha sonra 25. dakikada farkı eriten Kosova temsilcisi skoru 12-11'e getirirken, ilk yarının kalan dakikalarında yeniden toparlanan ev sahibi takım karşılaşmanın ilk devresini 16-11 önde geçti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan DEPSAŞ Enerji As, 35. dakikada 20-14'lük skor avantajı yakaladı. Karşılaşmanın 43. dakikasında 7 gollük farkla (24-17) üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, kalan bölümde tur atlamak için gerekli olan (6 gollük fark) avantajını koruyamadı ve sahadan 30-28 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ilk maçta da 5 gol farkıyla yenildiği için DEPSAŞ Enerji As, Avrupa Kupası'na veda etti.