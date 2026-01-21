Depremin acılarını sporla hafifletti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde annesi ve babasını kaybeden Mehmet Ali Kaya, enkazdan çıkarıldıktan sonra başladığı havalı tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde deprem anında enkaz altında kalan 9. sınıf öğrencisi Mehmet Ali, enkazdan kurtarıldıktan sonra okul arkadaşının tavsiyesiyle havalı tabanca dalına yöneldi.

Acısını sporla hafifleten genç sporcu, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenman programlarına katıldı ve antrenörü Hidayet Kahraman ile turnuvalara hazırlandı.

Turnuvalarda başarı gösteren 15 yaşındaki Mehmet Ali, Türkiye ikinciliği elde ederek milli takıma seçildi. Gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için 16 yaş altı kafilesinde yer almayı başaran Mehmet Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde anne ve babasını kaybettiğini söyledi.

Kendisinin de bir süre enkaz altında kaldığını ifade eden Mehmet Ali, şöyle konuştu:

"Safran Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Havalı tabanca sporuna yaklaşık 1 yıl önce başladım. Antrenörümün desteği sayesinde bu noktaya kadar geldim. Sporla tanışmam okulda başladı. Yusuf Tekdal adında bir arkadaşım vardı. Kendisi bu sporu 6 yıldır yapıyordu. Bana 'Benimle gelir misin?' diye sordu. Beraber denemeye gittik ve o günden sonra devam ettim. İlk zamanlar hobi olarak görüyordum ama ilerledikçe sporun hayatımda önemli bir yer edindiğini fark ettim."

Zor dönemi sporla atlattı

Sporun kendisine katkı sunduğunu anlatan Mehmet Ali Kaya, "Depremde annemi ve babamı kaybettim. Çok zor bir dönemdi. Yaklaşık 7 ay amcamda kaldım. Bu süreçte sporun bana çok büyük katkısı oldu. Hem kafamı dağıtmama yardımcı oldu hem de disiplini hayatıma soktu. Antrenmanlar ilerledikçe başarılar da gelmeye başladı. Annemi babamı unutmak mümkün değil ama bu spor sayesinde o zor günleri biraz olsun geride bırakmayı başardım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali, ileride A Milli Takım kadrosuna girmek istediğini belirterek, "Milli takıma (16 yaş altı) seçildim. Şimdi Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğim. Orada da madalya kazanmayı hedefliyorum. Hedefim ise olimpiyatlarda derece elde edebilmek." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Mehmet Ali Kaya'nın başarılı bir sporcu olduğu söyledi.

Genç sporcunun deprem travmasını sporla atlattığını aktaran Elüstü, şunları kaydetti:

"Depremin ardından gençlerimize sporu sevdirip sosyal faaliyetlerle desteklemek en büyük hedeflerimizden biri oldu. Asrın felaketinde anne ve babasını kaybetti. Bu süre içerisinde bizler de sporcumuza her türlü destekte bulunduk ve katıldığı yarışmalarda derece elde etti ve kardeşimiz, yaşadığı zorluklara rağmen sporla başarılı olabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladı. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyoruz."