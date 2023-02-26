Depremde sessiz kalan Ronaldo'ya ünlü spikerden ağır sözler: Meksikalı köpek senden daha insan

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo'ya Ertem Şener ve Sinan Engin'den ağır sözler geldi. Şener, "Meksikalı köpek Proteo senden daha insanmış" derken, Sinan Engin de "Türkiye'de artık çay bile içemez, bu halk unutmaz. Ronaldo'yu takipten çıkın" çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı etkilere yol açan depremin ardından Spor Toto Süper Lig yeniden başladı. Fenerbahçe-Konyaspor maçından sonra Beyaz Futbol programında deprem felaketi konuşuldu. Ertem Şener ve Sinan Engin, Türkiye için geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo hakkında çok sert ifadeler kullandı.

SİNAN ENGİN VE ERTEM ŞENER'DEN SERT SÖZLER

Yorumcu Sinan Engin, deprem felaketinin ardından herhangi bir paylaşım yapmayan Ronaldo için "Ronaldo artık Türkiye'ye tatile gelemez. Bizim insanımız unutmaz. Artık çay bile içemez. Teknesiyle geliyor ya, artık ona servise gitmez kimse. Takipten çıkın Ronaldo'yu" sözlerini sarf etti.

"KÖPEK PROTEO SENDEN DAHA İNSANMIŞ"

Ertem Şener ise Ronaldo için demediğini bırakmadı. Ünlü spiker, "Senden kimse bir şey beklemedi, bir mesaj atabilirdin. Başına bir şey gelse senin ya da ülkenin ilk Türkiye koşar. Meksikalı köpek Proteo senden daha insanmış. Al-Nassr'a gitmişsin, hak ettiğin yerdesin. Kalbin de nasır tutmuş zaten" ifadelerini kullandı.