Enkazda ailesini ve kolunu kaybeden Meryem, 3 farklı branşta Türkiye şampiyonu oldu

ADIYAMAN'da, depremde yıkılan evlerinin enkazında annesi, babası ve kardeşini kaybeden, kendisi ise 3 gün sonra çıkarılıp sağ kolu ampute edilen Meryem Hanne Erbil (21), Para Atlet Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı branşta altın madalya kazandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da Meryem Hanne Erbil ve ailesinin yaşadığı ev de yıkıldı. Enkazda anne ve babasıyla kardeşini yitiren Erbil, 3 gün sonra kurtarıldı. Sağ kolunu kaybeden depremzede sporcu Meryem Hanne Erbil, Diyarbakır'da geçen hafta düzenlenen ve 69 sporcunun katıldığı Para Atlet Türkiye Şampiyonası'nda gülle ve cirit atma ile 100 metre branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Spor hayatına 11 yıl önce eskrimle başladığını belirten Meryem Hanne Erbil, "11 ili etkileyen 6 Şubat felaketini yaşadım. O gün ailemi kaybettim. Annemi, babamı ve küçük kardeşimi. Bir de sağ kolumu kaybettim. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok kötü olaylar yaşadım. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Öncesinde devam ettiğim bu branşa geri döndüm. Eskrim hocalarım farklı sporları da deneyebileceğimi söyledi. Atletizme yöneldim ve bu branşta yeteneğimin olduğunu fark ettim. Cirit ve gülle atmada denemeler yaptım. Henüz çok yeniyim ama severek yapıyorum ve başarabileceğime inanıyorum. İki hafta önce Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Paralimpik branşlarda cirit atma, gülle atma ve 100 metrede Türkiye birincisi oldum. Üç madalya kazandım" dedi.

Antrenmanlarına devam ettiğini belirten Erbil, "İlk hedefim ocak ayında yapılacak olimpik deneme yarışmaları. Ardından şubat ayında Dubai'deki turnuvaya katılmak istiyorum. Daha sonrasında 2027'de Kazakistan ve Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum. Tabii ki tüm sporcuların en büyük hayali olan 2028 Olimpiyatları'na katılmak için de çalışıyorum" diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğunu belirten Meryem Hanne Erbil, "Bir yandan üniversite hayatım, bir yandan spor hayatım, elbette zorlu oluyor. Ancak ikisini bir arada dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyorum. Hem eğitimime hem sporuma zaman ayırıyor, hiçbirini geride bırakmadan çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'MERYEM ÖRNEK BİR SPORCU'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Meryem'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Deprem sonrası gençlerimizin sporla birlikte sosyal hayata kazandırılması açısından örnek öğrencilere, örnek sporculara ihtiyacımız vardı. Meryem, Adıyaman adına çok güzel bir şekilde örnek sporcu olarak kendini gösterdi. Biz Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak, bizlere başvuran ve spor yapmak isteyen, depremde de maalesef zor durumda kalan tüm gençlerimizi spora yönlendirerek en uygun branşlarda destek vermeye çalışıyoruz. Meryem kızımız inşallah bu azmini sürdürecek. Aynı zamanda üniversitede de başarılı bir öğrenci" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı