Brezilya'da deplasman otobüsü devrildi! 7 taraftar hayatını kaybetti, 27 kişi yaralı

Brezilya'da bir futbol maçından dönen Corintihans taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Otobüs dağlık bir yolda kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Brezilya Devlet Başkanı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Brezilya'da futbol maçından dönen taraftarları taşıyan otobüsün korkunç bir şekilde kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Deplasmandan dönen Corintihans taraftarları, şoförün dağlık bir yolda kontrolü kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Brezilya Kupası'nda 1-1 biten Cruzeiro maçının ardından dönüş yolundaki otobüste bulunan 43 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin şoförün, otobüsün freninin boşalmasının ardından başka bir otobüse çarpmamak için manevra yapması ve uçuruma yuvarlanması olduğu belirlendi.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya itfaiyesi en az 36 kişinin yaralandığını, bunlardan 27'sinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ancak korkunç kaza sonucu 7 Corintihans taraftarı hayatını kaybetti. Kulüp, trajik haberlerin ardından üzüntülerini paylaşarak, kurbanların ailelerine destek sunacaklarını ve kurtarma çalışmalarına katılan yetkililere yardımcı olacaklarını bildirdi.