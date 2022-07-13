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Denizlispor mental yorgunluğunu idmanlarla atıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor mental yorgunluğunu idmanlarla atıyor

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 10 gün sürecek Burdur kampında teknik taktik çalışmalarının yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 10 gün sürecek Burdur kampında teknik taktik çalışmalarının yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde devam eden Altaş Denizlispor, 15-25 Temmuz tarihlerinde Burdur'da yapacağı sezon başı kampı öncesi güç depolamaya devam ediyor.

Yaklaşık 20 gündür kendi tesislerinde çalıştıklarını ifade eden Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, " Denizli'deki çalışmalarımız fiziksel olarak hazır hale gelme ve güç toplama çalışmalarıydı. Burdur kampında daha çok teknik taktik çalışmalarımız olacak. Belirlediğimiz oyun kurgumuzu sahaya yansıtma ve gerektiğinde rotasyona gitme konularında Burdur kampı bize büyük katkı verecek. Kampta çalışmalarımızın ağırlığını bunlar teşkil edecek. Oynayacağımız hazırlık maçlarında da, yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Futbolcularımızı fiziksel ve teknik-taktik kadar mental olarak da hazır hale getirmek istiyoruz. Bazen toplantılarla bazen de birebir görüşmelerle bu konuda da iyi yol aldığımıza inanıyorum" dedi.

"Verilen bu emeklerin heba olmaması lazım"

Teknik direktörlük hayatı boyunca disiplin ve çok çalışmaktan asla taviz vermediğini kaydeden Mesut Bakkal, "Ne iş yaparsak yapalım, başarılı olmak için rehavete kapılmadan çok çalışmamız gerekiyor. Sezon hazırlıklarına başladığımız saatten itibaren tesislerde yatıp kalkıyoruz. Verilen bu emeklerin heba olmaması lazım. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde sezon öncesi kampımızı kazasız belasız tamamlayarak lige hazır hale gelmek istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal Denizlispor Denizli Burdur Spor Haberler

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