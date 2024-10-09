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Denizlispor, Hakem Melih Kurt'u Şikayet Etti

Denizlispor, Hakem Melih Kurt'u Şikayet Etti
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Denizlispor, geçtiğimiz hafta oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçında hakem Melih Kurt'un hatalı kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayette bulundu.

DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz hafta oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçının hakemini TFF ve MHK'ya şikayet etti.

Denizlispor, geçtiğimiz hafta oynanan ve Büyükçekmece Tepecikspor maçının hakemini TFF ile MHK'ya şikayet etti. Karşılaşmada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden Denizlispor, karşılaşmanın görüntüleriyle TFF ve MHK'ya başvuru yaptı.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Denizlispor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında, verdiği hatalı kararlarla maçın sonucuna doğrudan müdahale eden hakem Melih Kurt ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na gerekli başvuruyu yaptık. Gereken müdahaleyi yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na teşekkür eder, benzer olayların tekrar yaşanmamasını rica ederiz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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