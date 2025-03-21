Denizlispor, Futbolculara ve Çalışanlara Maaş Ödemesi Yaptı

Denizlispor yönetimi, Kırıkkale maçı öncesi hem de bayram öncesi futbolcuların ve çalışanlarının alacaklarını ödemeye devam ediyor. Ödemelerin yapıldığını dile getiren Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, "Çalışanlarımıza bayram önü bir nebze yardımcı olmak niyetiyle birer maaş yatırdık. Bu iki ödeme yaklaşık 1 milyon 200 bin civarı tutuyor" dedi.

Kırıkkale maçı öncesi futbolculara birer maaş yatıran Denizlispor yönetimi, kulüp bünyesinde görev yapan çalışanlara da ödeme gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde gerek sponsor ve gerekse de nakti kaynak oluşturma adına önemli girişimler yapan yönetim, elde edilen geliri çalışanlara ve futbolculara dağıtıyor. Yapılan son ödeme sonrası açıklamalarda bulunan ve imkansızlıklar içinde mücadele etmeye devam ettiklerini anlatan Kulüp Başkanı Erhan Ergil, "Kırıkkale maçı öncesi futbolculara birer maaş yatırdık. Çalışanlarımıza bayram önü bir nebze yardımcı olmak niyetiyle birer maaş yatırdık. Bu iki ödeme yaklaşık 1 milyon 200 bin civarı tutuyor" dedi.

"Denizlispor'a sahip çıkanı desteklerim"

Ödemelerin yanında her hafta oynanan maç masrafları ve genel işleyişleri de kıt kanaat sağladıkları üzerinde duran Ergil, "Bunlar elbet yetmez. Çocuklarımızın ve emekçilerimizin hala alacakları var. Birer maaşları ve hak ettikleri primleri duruyor. Çözüm arayışındayız ancak imkanlarımız ancak buna yetiyor. Bize hiçbir şey yapmıyormuş muamelesi yapanlar, siz bir gidinde gelen olur algısı yapanlara sesleniyorum. Ne yapalım? Kaçalım mı? Kaçmak isteyenler olabilir ama ben kongreye kadar bir yere gitmiyorum. Bu mücadele devam edecek. Kongrede Denizlispor'a sahip çıkanı desteklerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ