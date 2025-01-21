Denizlispor'da Yeni Başkan Erhan Ergil, Teknik Direktör Kürşat Taş ile Anlaştı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Denizlispor, yeni Başkan Erhan Ergil'in göreve gelmesinin ardından sezon sonuna kadar teknik direktör Kürşat Taş ile anlaşma sağladı. Ergil, ilk iş olarak teknik direktörlük görevini waft ederek kulübü yeni bir sayfa açmaya hazırlıyor.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Denizlispor, Yönetim Kurulu'nun oylarıyla Erhan Ergil'i Başkanlık görevine getirmesinin ardından, yeni teknik direktörünü de açıkladı. Erhan Ergil'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Kürşat Taş'ı getirerek sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Yönetim Kurulu'nun oylarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Erhan Ergil'i getirdi. Yeni Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ilk iş olarak teknik direktör bölgesine Kürşat Taş ile doldurdu. Denizlispor Yönetim Kurulu Toplantısından sonra Ali Yalçın ve ekibiyle sözleşmenin feshedilmesine karar veren yönetim, yeni teknik direktör olarak Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Sosyal medya hesabında yeni teknik direktörü duyuran Denizlispor, "Kulübümüz teknik direktör Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kürşat Taş'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" dedi. - DENİZLİ