Denizlispor'da İlhan gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'da İlhan gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Denizlispor'da İlhan gitti

SPOR Toto 1'inci Lig'de iç transferde ilk imzayı Emre Sağlık'a attıran Altaş Denizlispor'da sözleşmesi süren İlhan Depe takımdan ayrıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de iç transferde ilk imzayı Emre Sağlık'a attıran Altaş Denizlispor'da sözleşmesi süren İlhan Depe takımdan ayrıldı. Geçen sezon Altay'dan geldiği yeşil-siyahlılarda 27 maçta 4 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha İlhan, camiaya mesaj yayınladı. İlhan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Altaş Denizlispor'la olan sözleşmemi feshederek takımdan ayrılmış bulunuyorum. Denizlispor camiasına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan süre aldığım bir sezonda neler yapabileceğimi biraz da olsa gösterdiğime inanıyorum. İnşallah daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Denizlispor İlhan Depe Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title