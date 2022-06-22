Denizlispor'da İlhan gitti

SPOR Toto 1'inci Lig'de iç transferde ilk imzayı Emre Sağlık'a attıran Altaş Denizlispor'da sözleşmesi süren İlhan Depe takımdan ayrıldı. Geçen sezon Altay'dan geldiği yeşil-siyahlılarda 27 maçta 4 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha İlhan, camiaya mesaj yayınladı. İlhan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Altaş Denizlispor'la olan sözleşmemi feshederek takımdan ayrılmış bulunuyorum. Denizlispor camiasına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan süre aldığım bir sezonda neler yapabileceğimi biraz da olsa gösterdiğime inanıyorum. İnşallah daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor