Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan Teşekkür Açıklaması

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Arnavutköy Belediyespor maçında alınan 3 puan sonrasında teknik heyet, futbolcular ve taraftara teşekkür etti. Uz, genç oyunculardan oluşan takımın her hafta daha iyi mücadele ettiğini ve galibiyetin çıkışlarına vesile olacağını belirtti.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, uzun bir aradan sonra alınan 3 puan sonrasında yazılı açıklama yayımladı. Başkan Uz, teknik heyet ve futbolcuları kutlarken maç boyu destek veren taraftara da teşekkürlerini iletti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor maçında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ve attığı gollerle 3-2 kazanan Denizlispor, 4.hafta sonunda 4 puana ulaştı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, uzun bir aradan sonra gelen 3 puanın çok kritik olduğunu söyledi. Başkan Mehmet Uz, "Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularımız maç oynadıkça tecrübe kazanıyor ve her hafta daha iyi mücadele ediyor. Bundan önceki maçlarda da iyi mücadele vardı ancak bunu skora yansıtamıyorduk. Arnavutköy Belediyespor maçında beni galibiyetten daha çok, mağlup duruma düşülmesine rağmen ortaya konulan kazanma azmi ve bu azmin skor tabelasına yansıması oldu. İlk 4 haftalık periyoda baktığımızda hiçbir maçın favorisinin olmadığını görüyoruz. Daha iyi mücadele eden, sahada doğru işler yapan ve daha çok isteyen takımlar sahadan istediğini alarak çıkıyor. Biz ilk 3 haftadaki mücadelelerinden dolayı takımımızdan memnunduk. Arnavutköy Belediyespor galibiyeti inşallah çıkışımızın ilk maçı olacak. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Maçın başından sonuna kadar taraftarların verdiği desteğin galibiyette önemli rol oynadığını kaydeden Mehmet Uz, "Her zaman söylüyorum. Denizlispor taraftarı takımının hep itici gücü olmuştur. Onların desteğiyle çok maç kazandık. Yine aynısı olacaktır. Arnavutköy Belediyespor maçının ilk yarısını iki farklı mağlup kapatmamıza rağmen desteklerini hiç esirgemediler. Onların tribündeki bitmek tükenmek bilmeyen desteği, sahadaki oyuncuların mücadelesine katkı sağladı. Maç sonrası teknik heyet, futbolcu ve taraftarların galibiyeti birlikte doyasıya kutlaması yorgunluğumuzu ve stresimizi giderdi. Hepsine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde zaferler yaşayacağız" dedi. - DENİZLİ