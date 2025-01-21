Denizlili Judocu Nazifhan Özen, Paralimpik Judo Müsabakalarından Gümüş Madalya ile Döndü

Denizlili Judocu Nazifhan Özen Ankara'da düzenlene Paralimpik Judo müsabakalarından gümüş madalyayla döndü.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen "Emre Yazgan Spor Toto Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası", 20 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleşti. Şampiyonada Denizli'yi temsil eden Kuzeyin Kartalları Spor Kulübü sporcusu Nazifhan Özen, J2 - 64 kg'da Türkiye İkincisi olarak Paralimpik Judo Milli takımına seçildi. Genç judocu ile antrenörler Nesrin Çetin ve Mehmet Çetin'i kutlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcuya başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - DENİZLİ