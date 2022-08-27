Denizli spor haberleri: Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Denizli spor haberine göre Bu yıl 288'incısı düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan güreşleri yapıldı.

Bu yıl 288'incısı düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan güreşleri yapıldı.

Bu yıl 288'incısı düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerinde finalde Antalya bölgesinden Cengizhan Şimşek ile Kocaeli bölgesinden Nedim Gürel Karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede Cengizhan Şimşek Nedim Gürel'i yenerek altın kemeri aldı. 3'üncü ise Özkan Yılmaz oldu. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerine bu yıl 48 başpehlivan toplamda 615 pehlivan katıldı.

Güreşlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkan vekili Beyti Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci katıldı

Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in altın kemerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek taktı.

Üç yıl üst üste güreş ağalığı yapan Seyhan Aslan da altın kemer sahibi oldu. - ÇANAKKALE