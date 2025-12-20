Haberler

Cezs alan ilk taraftar olarak tarihe geçti

Denizli İdmanyurdu fanatiği Anıl Zengin, Altay maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF'nin 6222 yasası gereği bir sezon boyunca tüm spor müsabakalarından men edildi. Taraftar, cezasına rağmen futbol sevgisinin devam ettiğini belirtti.

TFF 3. Ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu fanatiği taraftar, bir anlık öfkesine hakim olamayınca sezon boyu tüm müsabakalardan men edilerek tarihe geçti.

Denizli spor ve Denizli İdmanyurdu sevgisi ile yaşayan esnaf Anıl Zengin, geçen haftalarda oynanan Denizli İdmanyurdu - Altay müsabakasında bir anda sinirlerine hakim olamayınca sportmenliğe aykırı hareketten dolayı TFF nin 6222 yasa gereği tüm spor müsabakalarından bir sezon boyunca ceza aldı

Aldığı cezadan dolayı üzgün olduğunu belirten Zengin, "Ben yıllarımı Denizlispor'a verdim fakat Denizli'mizde bir diğer profesyonel takım olarak 3.ligde ilimizi temsil eden Denizli İdmanyurdu'nada büyük hayranlığım oldu her iki tamımızın hiç bir maçlarını kaçırmadım taki Altay müsabakasına kadar. Fakat ben çok heyecanlı bir taraftarım Altay maçında bana göre sportmeliğe aykırı olmadığını düşündüğüm rakip takıma yapmış olduğum hareketten dolayı TFF'nin 6222 yasa gereğinden bir sezon boyunca tüm spor müsabakalarına gitmeme cezası aldım her hafta Denizli'de oynanan maçlarda karakola gidip imza atıyorum yinede ben maça gitmesemde içimdeki futbol sevgisi asla bitmeyecek gelecek sezon cezam bittiğinde yine takımlarımıza destek vereceğim bu günlerde geçer inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
