Afyon'da Gelişim Ligi maçına verilen saha tepkilere neden oldu

TFF U14, U15 Gelişim Liginde Afyonkarahisar Anadolu Gücü Spor ile Denizli İdmanyurdu takımları Kocatepe Spor Kompleksi D-1 sahasında karşılaştı. Misafir Denizli İdmanyurdu, maç oynanan sahaya tepki gösterdi.

TFF U14 - U15 Gelişim Ligi13. Grup 15. Haftasında 21 Aralık 2025 tarihinde, Afyonkarahisar Anadolu Gücü Spor takımları ile Denizli İdmanyurdu takımları; ev sahibi takımın sürekli antrenman yaptığı, soyunma odası olmayan, toprak zemini futbol oynamaya elverişli olmayan, saha çizgilerinin belli olmadığı, kale direklerinin uygun şekilde bulunmadığı, insanların zorunlu ihtiyaçlarını tesislerin 7-8 dakika yürüme mesafesinde bulunduğu Kocatepe Spor Kompleksi D-1 sahasında karşılaştı.

Müsabakalar sonunda Denizli İdmanyurdu Rakibini U14 yaş grubunda 3-1, U15 yaş grubunda 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Denizli İdmanyurdu yöneticileri, maçın oynandığı saha seçimine "Çocuklar 13, 14 yaşında tesiste soyunma odası yok. Mevsim kış soyunma odası diye bize gösterilen yer maç oynanacak sahaya en az 10 dakika yürüme mesafesinde. Bu çocuklar kış günü devre arasında ne yapacaklar. Acil insani tuvalet ihtiyacı gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar. Spor kompleksinde bulunan sahalar içinde neden en kötü saha üst lig olan gelişim ligi maçlarına verildi. Aynı saatte oynanan Afyon yerel lig maçları soyunma odası olan zemini düzgün olan sahalara verilirken neden bu maçlar en kötü saha ve zemine verildi. Bunu araştırmak sorgulamak gerek" ifadeleriyle tepki gösterdi. - DENİZLİ