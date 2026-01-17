Haberler

Denizli İdman Yurdu - Nazillispor: 6-0

3. Lig 4. Grup'ta Denizli İdman Yurdu, Nazillispor'u 6-0 mağlup ederek Play-Off umutlarını artırdı. Goller Murat Tosun, Mehmet Emin ve Ethem'den geldi. Nazillispor ise 4 puanla son sırada kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Denizli İdman Yurdu, evinde sonuncu Nazillispor'u 6-0 yendi. Denizli ekibinin gollerini Murat Tosun (3), Mehmet Emin ve Ethem (2) kaydetti. Denizli İdman Yurdu bu skorun ardından 32 puana yükseldi ve bir üst lig için umutlarını sürdürdü. Maddi açıdan zor günler geçiren Nazillispor ise 4 puanla sonuncu sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
