Denizli İdman Yurdu, Ethem Eren Vardar ile Güçlendi
TFF 3. Lig'de iki maçını kaybeden Denizli İdman Yurdu, genç futbolcu Ethem Eren Vardar'ı kadrosuna kattı. Ethem, Altınordu, Fenerbahçe ve Göztepe gibi takımlarda oynadı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya deplasmanda 2-0 yenilerek son 2 maçından puansız ayrılan Denizli İdman Yurdu, genç futbolcu Ethem Eren Vardar'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı geçmişiyle Türk futbolunun önemli okullarından Altınordu, Fenerbahçe ve Göztepe gibi kulüplerin formasını terleten genç yetenek Ethem Eren Vardar, yeni sezonda Denizli İdman Yurdu formamız için mücadele edecek. 2005 doğumlu hücum oyuncusu, dinamizmi, çalışkan yapısı ve sahada bitmeyen enerjisiyle takımımıza güç katacak. Ailemize hoş geldin Ethem" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor