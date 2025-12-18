Denizli İdmanyurdu zincir kırdı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta profesyonel liglerdeki ilk sezonunu çok iyi başlamasına rağmen sert düşüşe geçen Denizli İdmunyurdu evinde Alanya 1221 FK önünde zincir kırdı. Alanya sınavına kadar üst üste 4 yenilgi alarak Play-Off hattının dışına çıkan Denizli ekibi rakibini tek golle yenerek 3 puan hasretini bitirdi. Grupta puanını 23'e çıkaran İdmanyurdu devrenin son haftasında Eskişehir Anadolu'yla deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor