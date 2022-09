Denizli haberleri! Denizli OSB Masa Tenisi Turnuvasında rekabet hat safhaya yükseldi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 4.'sü düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Masa Tenisi Turnuvası'nda rekabet hat safhaya yükseldi.

Çalışanların yoğun iş stresinden uzaklaşmasını sağlamak ve firmalar arası iletişimin artırılması amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli karşılaşmalarla başladı. Hakemlerin yönettiği müsabakalarda federasyonun belirlediği masa tenisi kuralları geçerli olurken, müsabakalarda çekişmeli gidiyor.

Turnuvada 6 grup halinde mücadele edecek takımlar lig usulüne göre maçlarını yapacaklar

Olimpik sistem uygulanacak turnuvada takım halinde 3 maç kazanan rakibine üstünlük sağlayıp 3 puanı hanesine yazdıracak. İlk tur grup maçları bittiğinde sıralamada ilk 2 sırayı alan takımlar kendi aralarında 6'şarlı 2 grup halinde lig usulüne göre maç yapacak ve turnuva finalistleri belli olacak. İlk tur gruplarda 3.-4.-5. sıralardaki takımlar klasman maçları yaparak kendi aralarında şampiyonu belli edecekler.

20 Firma, 31 takım ve 146 sporcunun katıldığı, 10 gün sürmesi ve 16 Eylül tarihinde final yapılması planlanan şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu; kurum ve kuruluşlar arasındaki samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek adına güzel bir turnuva organize ettiklerini belitti.

Sportif faaliyetlere geldikleri ilk günden beri kurguladıkları planlamalar içerisinde daima yer verdiklerini, kültürel ve sosyal faaliyetler alanında çok ciddi çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Uslu, "Pandemi sebebiyle mecburi olarak ara vermek zorunda kaldığımız etkinliklere bu organizasyonla tekrar başladık. Akabinde futbol turnuvalarımız ve diğer etkinliklerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölgemizdeki firmalar arasındaki diyaloğu, samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek, bu anlamda stresli bir iş hayatı olan işletmelerdeki çalışanlarımızın streslerini atabilmeleri adına böylesi güzel bir turnuvayı organize edebilmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Çekişmeli müsabakalar izliyoruz"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Masa Tenisi Turnuvasına ilginin ve katılımın her yıl daha da arttığını vurgulayan Bölge Müdürü Ahmet Taş: "Her turnuvada yeni yüzler görmek bizi mutlu ediyor. On gün boyunca güzel, keyifli bir turnuva olacak. Teklerde, çiftlerde müsabakalar yapılacak. Antrenmanlara baktığım zaman tüm ekipleri iyi hazırlanmış görüyorum. Güzel, çekişmeli müsabakalar izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edileceği belirtildi. - DENİZLİ