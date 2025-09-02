Denizli'de Spor Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda eğitim alan sporcular ve aileleri, Dr. Samim Gök Futbol Sahası'nda düzenlenen Spor Festivali'nde bir araya gelerek spor dolu bir gün yaşadı. Voleybol, judo, karate gösterileri, parkur yarışmaları gibi birçok spor etkinliğiyle renklenen program, hem sporcular hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Dr. Samim Gök Futbol Sahası'nda gerçekleşen etkinliğe aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Her yaştan vatandaşın farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulduğu festival renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde yapılan festivalde geleneksel oyunlar, spor branşları tanıtımları, sporcuların gösterileri ve ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı parkur yarışmaları büyük ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan vatandaş, hem sportif mücadele hem de eğlenceli anlarla dolu keyifli bir gün yaşadı. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan da programa katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. - DENİZLİ