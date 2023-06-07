Denizli'de Amatör Futbol Kulüplerinden Yetişen Oyuncular Milli Takımın Dikkatini Çekiyor

Denizli'de amatör futbol kulüplerinden yetişip milli takımın altyapısında oynayan oyuncu sayısı ve çocukların altyapıya olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Denizli'de altyapıda futbol oynayan oyuncuların çalışmaları aralıksız devam ediyor. Her geçen gün güçlerine güç katan futbolcular, kendilerini geliştirerek milli takımın da dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Denizli'de farklı kulüplerden milli takıma oyuncular gitmeye devam ederken, parlayan yıldızların gelişimi ve altyapının önemi de daha çok öne çıkıyor.

"Oyuncu transferleri çok yoğun"

Son zamanlarda futbola hem futbolseverler hem de büyük kulüpler tarafından yönelimin arttığını anlatan Çamlık Futbol Kulübü Başkanı Şenol Ünlü, "Bizde süreç devam ediyor. Biz de her zaman oyuncu transferleri çok yoğun. Şu anda ligler devam ediyor. Şu an itibariyle dışarıya verdiğimiz bir sürü oyuncu var. Sadece bu sene 3 futbolcu Fenerbahçe'ye, 2 Trabzonspor'a, 3 ya da 4 Beşiktaş'a oyuncu verdik. Bunların anlaşmaları yapıldı. Süreç bu şekilde devam ediyor. Tabii bunu nasıl sağlıyoruz. Hoca kalitemiz yüksek. Şu anda yaz sezonu yeni giriyor. Biz kayıtlarımızı 10 Mayıs itibari ile kapattık. Şu anda öğrenci alamıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ