Denizli'de 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları Başlıyor

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5. İllerarası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Türkiye'nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 950 sporcunun katılması bekleniyor.

Denizli'de sportif organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 5.'si düzenlenen İllerarası Kick Boks Liginin 2. Etap Müsabakaları 22-23-24 Eylül tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Miniklerden büyüklere farklı kategori ve sıkletlerde yapılacak müsabakalar üç gün sürecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğinde düzenlecek yarışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Hasan Güngör Spor Salonunda ilk gün tartılarının ardından ring ve tatamilerde müsabakalara hafta sonustart verilecek. Yarışmaların seremosinin 23 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te olacağı bildirildi.

"Organizasyonlar devam edecek"

Yarışmalara ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tecrübeli kadrolarıyla yeni bir organizasyona daha hazır olduklarını kaydetti. Kick Boks Liginin etaplar halinde her zaman yoğun katılımla yapıldığını belirten İlman, sporcuların ringde olan rekabetinin, müsabakalar bitiminde birbirine sarılacağı dostluk görüntüleriyle tamamlanmasını dilediklerini söyledi. Tüm sporculara başarılar dileyen İlman, sporseverleri Kick Boks yarışmalarını izlemeye davet etti. - DENİZLİ